Gli indigeni Wajapi in Brasile hanno denunciato l'omicidio di un loro capo locale di 68 anni nell'interno dello Stato di Amapá, a ovest dell'Amazzonia brasiliana, per mano di presunti "garimpeiros", cercatori illegali d'oro e diamanti.

La Fondazione nazionale degli indigeni (Funai), agenzia statale brasiliana, ha confermato l'incidente e ha inviato il suo personale al comune di Pedra Branca, situato nella parte occidentale di Amapá, uno stato situato nel nord del Brasile. Le prime informazioni parlano di un gruppo di "invasori" composto da 15 a 50 uomini.

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, ha detto che l'uccisione di un capo locale dell'etnia Wajapi in Brasile non solo "risulta tragica e condannabile di per sé", ma rappresenta anche "un sintomo inquietante del crescente problema dell'invasione delle terre indigene, specialmente nelle foreste, da parte di cercatori di metalli, boscaioli e agricoltori".

Neuer Inhalt Horizontal Line