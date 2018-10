Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra favorito per il ballottaggio presidenziale in Brasile.

Leggera flessione del 2% di Jair Bolsonaro - il candidato di estrema destra favorito per il ballottaggio presidenziale in Brasile - e a favore di Fernando Haddad, l'erede politico di Lula, che resta comunque a 14 punti di distanza.

Questo il risultato di un sondaggio diffuso a cinque giorni dall'apertura delle urne.

Bolsonaro al 57%, Haddad al 42. Per l'inchiesta demoscopica della Ibope la distanza fra i due sfidanti di domenica prossima non è mai stata così ridotta, ma le previsioni restano comunque favorevoli al candidato di estrema destra.

La flessione a favore di Haddad si spiega essenzialmente a causa della riduzione del tasso di respingimento del candidato, cioè del numero di elettori che dicono che non voterebbero mai per lui: era del 47% una settimana fa, ora è al 41%. Ma resta comunque in pareggio tecnico con Bolsonaro, che è al 40%.

