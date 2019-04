L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si è detto amareggiato della decisione del Tribunale Supremo di Giustizia (Stj) che ha confermato la sua condanna per corruzione e riciclaggio, riducendo oerò la pena da 12 anni e un mese a 8 anni e 10 mesi.

Lo ha riferito Emídio de Souza, deputato del suo Partito dei Lavoratori (Pt) e avvocato di Lula, che gli ha reso visita nel comando di polizia di Curitiba, dove l'ex presidente ha cominciato a scontare la sua pena poco più di un anno fa.

"La questione non è ridurre la pena, la pena dovrebbe essere zero", ha detto Lula a de Souza, lamentandosi che "finora non ho avuto diritto ad un processo giusto". I suoi avvocati, infatti, avevano chiesto l'annullamento del processo nel quale è stato condannato, già confermato in due gradi di giudizio.

L'ex presidente è stato giudicato colpevole di aver ricevuto in dono un lussuoso appartamento nella località balneare di Guarujà, sulla costa dello Stato di San Paolo, da parte dell'azienda Oas, in compenso per il trattamento di favore ottenuto nell'assegnazione di contratti con sovrapprezzo attribuiti dalla compagnia petrolifera statale Petrobras. La difesa di Lula sostiene, invece, che le accuse sono false e il processo contro l'ex presidente è stato segnato da una serie di irregolarità.

"La lotta deve continuare, perchè, così come sono stato giudicato politicamente sarò liberato politicamente, grazie alla resistenza del popolo", ha detto l'ex presidente a de Souza. D'altra parte, uno dei legali di Lula, Cristiano Zanin, ha sottolineato che "rispettiamo la decisione presa dal Stj ma manteniamo il nostro dissenso al riguardo, giacché consideriamo che l'unica sentenza possibile in questo processo è la piena assoluzione dell'ex presidente Lula, perché non ha commesso nessun delitto".

