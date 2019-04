Con oltre 12'000 agenti, le forze di sicurezza brasiliane hanno eseguito una vasta operazione durante la quale sono stati arrestati 3381 latitanti ricercati per delitti gravi, come omicidio, stupro, rapina a mano armata o appartenenza a una organizzazione criminale.

L'operazione è stata organizzata in base a indagini di intelligence svolte dalle polizie locali dei 26 Stati in cui è diviso il Brasile, più il Distretto Federale - dove si trova la capitale, Brasilia - per ottimizzare i tempi di cattura, in un dispiegamento coordinato che è durato più di 12 ore e si è chiuso ieri sera.

Solo nello Stato di San Paolo sono state catturate 1193 persone, delle quali 120 arrestate in flagranza di reato, 907 in applicazione di mandati giudiziari e 76 che sono minorenni. A Santos - principale porto dello Stato e dell'intero Brasile - sono stati sequestrati inoltre 300 chili di marijuana, 20 veicoli e 9 armi da fuoco durante l'operazione.

