Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha approvato il testo di un messaggio che sarà letto nelle caserme e sedi militari del Brasile il prossimo 31 marzo, 55/mo anniversario del golpe che mise fine al governo di Joao Goulart.

Nel testo sostiene che in realtà non si è trattato di un colpo di Stato.

Presentando l'iniziativa, il portavoce della presidenza, Otavio Rego Barros, ha spiegato che Bolsonaro "non considera il 31 marzo 1964 come un golpe militare", ma che quel giorno "la società unita, conscia del pericolo che il Paese stava vivendo in quel momento, si è unita, civili e militari".

"Così siamo riusciti a recuperare l'orientamento e a porre il nostro Paese in una direzione che, se questo non fosse avvenuto, ci avrebbe portato ad avere oggi un tipo di governo che non sarebbe positivo per nessuno", ha aggiunto il portavoce.

Il golpe diede inizio a 21 anni di regime militare (1964-1985).

Neuer Inhalt Horizontal Line