Altra gaffe del presidente del Brasile Jair Bolsonaro: "La democrazia e la libertà esistono solo quando le Forze armate lo vogliono", ha detto in una caserma di Rio de Janeiro, in occasione delle celebrazioni per il 211/mo anniversario dei fucilieri navali.

La frase ha scatenato subito un vespaio di polemiche, sia nella maggioranza che nell'opposizione.

Il presidente del Senato, Davi Alcolumbre, del partito Democratas alleato del governo, ha ammesso che le parole di Bolsonaro "hanno causato un certo disagio".

Sul caso è intervenuto da ultimo anche il giudice della Corte Suprema, Marco Aurelio Mello: "La democrazia è garantita dalla gente, dal funzionamento delle istituzioni. Se dipendessimo dalle forze armate, saremmo messi molto male", ha affermato il togato.

La nuova bufera si è abbattuta su Bolsonaro a poche ore di distanza dalle pesanti critiche ricevute per aver pubblicato su Twitter un video scabroso registrato durante i festeggiamenti di Carnevale a San Paolo, che lo hanno costretto a fare dietrofront con un messaggio di scuse pubbliche.

