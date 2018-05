Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 15.17 23 maggio 2018 - 15:17

Il Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu (Unhrc) ha respinto la richiesta di misure protettive presentate dagli avvocati di Luiz Inacio Lula Da Silva per evitare che l'ex presidente brasiliano, condannato a 12 anni per corruzione, resti in prigione.

"Perché si possa chiedere a uno Stato di concedere misure protettive si deve dimostrare che si stanno violando in forma irreparabile vari precetti della Convenzione, e in base alle informazioni che Lula ha fornito al Comitato, non ha dimostrato che si trovi in una situazione in cui soffre un danno irreparabile", ha detto uno dei membri del Comitato, Sarah Cleveland, in dichiarazioni da Ginevra riprese dai media locali.

L'Unhrc sta ancora esaminando invece una denuncia presentata dai legali dell'ex presidente 2 anni fa, in cui si sostiene che Lula è vittima di una "persecuzione giudiziaria". Al riguardo, Cleveland ha indicato che, tenendo conto dei termini legali stabiliti perché le parti possano presentare i loro argomenti, "è chiaro che non ci sarà una decisione sul caso nel 2018".

Neuer Inhalt Horizontal Line