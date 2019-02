Il portavoce della presidenza brasiliana, il generale Otavio Rego Barros, ha riferito che due giorni fa il presidente Jair Bolsonaro ha avuto una febbre per la quale è stato trasferito in una sala di terapia semi-intensiva.

Ha aggiunto che le dimissioni dall’ospedale sono state posticipate, e che non si esclude la possibilità che Bolsonaro venga sottoposto a un altro intervento chirurgico.

Tuttavia, il presidente brasiliano ha voluto precisare oggi che la sua situazione evolve in modo positivo, e ha criticato la stampa in merito alle notizie sul suo stato di salute. "C'è una gigantesca differenza tra informare con imparzialità e una militanza maliziosa", ha detto Bolsonaro, infastidito dalle informazioni pubblicate sul suo quadro clinico.

"Il mio stato di salute è in questo momento in piena evoluzione, sono felice di condividere questo sentimento con voi", ha riferito il presidente nel suo profilo Twitter. Bolsonaro, 63 anni, è stato operato per la terza volta dal settembre dello scorso anno, quando è rimasto gravemente ferito all'intestino dopo che un uomo lo ha accoltellato durante un evento della campagna elettorale.

