Brasile: prima dimissione da governo Bolsonaro

Prima defezione in seno al governo di Jair Bolsonaro.

A neanche dieci giorni dal suo insediamento, il governo di Jair Bolsonaro ha già registrato le prime dimissioni: quelle di Alex Carreiro, che ha lasciato la carica di presidente dell'Agenzia brasiliana per la promozione delle esportazioni e degli investimenti (Apex).

Le dimissioni sono state annunciate ieri dal ministro degli Esteri Ernesto Araujo nel suo profilo Twitter, senza fornire i dettagli. "Alex Carreiro mi ha chiesto di concludere le sue funzioni come presidente di Apex. Lo ringrazio per il suo importante contributo nella transizione e all'inizio del governo", ha detto Araujo.

Secondo il sito web brasiliano O Antagonista, Carreiro, che è un pubblicitario, era stato criticato dai diplomatici per la sua presunta "mancanza di preparazione", che riguarderebbe anche il suo non essere fluente in inglese o avere esperienza nel commercio estero.

Al suo posto alla guida dell'agenzia Apex, Araujo ha indicato al presidente Bolsonaro il nome dell'ambasciatore Mario Vilalva.

