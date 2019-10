In Brasile è in corso il genocidio dei popoli indigeni mai contattate in Amazzonia: l'allarme è di alcuni esperti brasiliani rilanciato da Survival International in una nota di condanna.

L'avvertimento - sottolinea l'ong internazionale - segue il licenziamento di Bruno Pereira, capo del dipartimento governativo che si occupa di proteggere le terre delle tribù mai censite.

Gli esperti sono "fortemente preoccupati" che Pereira sia stato licenziato "senza alcuna apparente ragione tecnica" e che questo atto "rappresenti un ulteriore passo indietro nella politica di protezione delle tribù".

A firmare il comunicato - informa Survival - sono stati anche i precedenti coordinatori dell'unità del Funai (Dipartimento per gli Affari Indigeni) che si occupa delle tribù mai contattate.

