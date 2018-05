Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

28 maggio 2018 7.06

Il presidente brasiliano Michel Temer ha annunciato una serie di concessioni alle rivendicazioni dei camionisti in sciopero per arrivare ad un accordo che garantisca la fine del blocco delle strade, arrivato al settimo giorno, che ha paralizzato il paese.

In un breve discorso televisivo dal palazzo di governo - dove ieri è stato per tutta la giornata in una riunione di emergenza - Temer ha promesso sgravi fiscali sul prezzo del diesel per 60 giorni, l'eliminazione dei pedaggi per i viaggi senza carico, una tabella di prezzi minimi per i trasporti e la garanzia che il 30% di quelli gestiti del centro federale di approvvigionamento andranno a camionisti autonomi.

Tutte queste misure fanno parte delle rivendicazioni portate avanti dal movimento dei camionisti, che in una settimana di sciopero hanno messo in ginocchio l'economia del Brasile, compromettendo la distribuzione del carburante e, a cascata, l'approvvigionamento generale nelle principali città del paese.

Il presidente della Federazione nazionale dei trasportatori autonomi (Cnta), Diumar Bueno, ha detto che porterà le proposte dell'esecutivo alla considerazione della base, perché "è stata la categoria che ha lanciato in modo indipendente questo movimento ed è dunque l'unica che può decidere se è arrivato il momento di smobilitare".

