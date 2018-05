Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 maggio 2018 21.56 25 maggio 2018 - 21:56

Il presidente del Brasile, Michel Temer, ha annunciato oggi che ha disposto un "piano di sicurezza" per garantire che le "forze di sicurezza federali" riaprano le strade del paese, bloccate dai camionisti in sciopero.

L'obiettivo è di porre fine ai "gravi effetti della paralizzazione" causata da questa protesta, di cui ha detto sono responsabili "minoranze radicali" nel sindacato.

In un breve messaggio televisivo, Temer ha detto che "il governo spera ed auspica che ogni camionista faccia il suo lavoro" perché "il governo ha avuto il coraggio di dialogare, ma ora avrà il coraggio di fare uso della sua autorità".

In riferimento all'intesa raggiunta la notte scorsa con 9 delle 11 organizzazioni dei camionisti - che hanno garantito al governo una sospensione dei blocchi per 15 giorni - il presidente ha sottolineato che "quello è stato l'impegno che abbiamo assunto insieme, e quello avrebbe dovuto essere il risultato del dialogo".

"Ho mobilitato le forze federali di sicurezza perché sblocchino le strade e sto chiedendo ai governatori che facciano lo stesso. Non permetteremo che la società non abbia accesso ai beni di prima necessità, che gli ospedali restino senza i prodotti necessari per salvare vite, o che i bambini soffrano per la chiusura delle scuole", ha aggiunto Temer.

Neuer Inhalt Horizontal Line