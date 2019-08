Il Supremo Tribunale Federale (Stf) brasiliano ha sospeso il trasferimento di Luiz Inacio Lula da Silva dal comando di polizia di Curitiba a una prigione dello Stato di San Paolo, poche ore dopo che due magistrati avevano disposto lo spostamento dell'ex presidente.

Per 10 voti a favore e un solo voto contrario - quello del giudice Marco Aurelio Mello - l'Alta corte, in udienza plenaria, ha disposto che Lula rimarrà a Curitiba - dove sconta dall'aprile dell'anno scorso una condanna per corruzione e riciclaggio - finché lo stesso Stf non avrà deciso su un ricorso di scarcerazione presentato dai legali dell'ex presidente, in base ai sospetti di parzialità politica del magistrato che lo ha condannato in primo grado, Sergio Moro, diventato poi ministro della Giustizia del governo di Jair Bolsonaro.

Il Stf ha respinto invece un nuovo ricorso di scarcerazione presentato dagli avvocati di Lula, che avevano chiesto anche che in caso di sostituzione del luogo di detenzione l'ex presidente non fosse inviato al carcere di Tamambé, nell'entroterra paulista, bensì in una struttura dello stato maggiore militare.

Poche ore prima dell'udienza del Stf, un magistrato di San Paolo aveva disposto che Lula fosse trasferito a Tamambé, dopo che una sua collega di Paranà aveva autorizzato lo spostamento dell'ex presidente da Curitiba, accogliendo una richiesta del comando locale della polizia, secondo il quale la presenza di Lula ha provocato problemi di sicurezza, a causa delle costanti manifestazioni a favore o contro l'ex presidente, e inoltre le celle del suo quartier generale non sono adatte per detenuti che scontano lunghe pene.

