Il governo brasiliano vuole raddoppiare entro il 2020 il numero di turisti in visita nel Paese, che attualmente sono nel complesso meno di quanti visitano il Museo del Louvre a Parigi.

In base al decreto del Piano nazionale per il turismo 2018-2022, appena pubblicato, l'obiettivo è quello di portare da 6,6 milioni a 12 milioni all'anno il numero di visitatori stranieri in Brasile, rende noto il sito di notizie G1.

Il Louvre, il museo più visitato al mondo, ha registrato un record di visite lo scorso anno: 10,2 milioni, di cui quasi tre quarti sono stranieri (7,6 milioni).

