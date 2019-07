A tre giorni dalla quasi certa vittoria di Boris Johnson nella successione a Theresa May, migliaia di persone sono confluite oggi a Londra per partecipare a una manifestazione pro Europa.

Molti dimostranti - scrive il Guardian - si sono travestiti da Johnson, con tanto di parrucche bionde, altri hanno la bandiera dell'Ue dipinta sulla faccia; c'è un pupazzo gonfiabile che volteggia nell'aria davanti al Parlamento di Westminster, anche lui con le fattezze del prossimo premier.

Le parole chiave sono per il sostegno ad un nuovo referendum che nelle loro speranze possa bloccare la Brexit - prevista per il 31 ottobre, con o senza accordo con Bruxelles - ma anche la richiesta di tutele e fondi per la sanità e la scuola.

