Una Brexit senza accordo mette a rischio la salute pubblica, con effetti dannosi soprattutto per i più vulnerabili. Lo affermano in una lettera pubblicata dal Guardian 28 esperti britannici del settore.

Gli stessi autori, che ricordano come l'aspettativa di vita nel paese sia già in diminuzione per effetto dell'austerity, già un anno fa avevano pubblicato una lettera sui rischi da un'uscita senza accordo.

"Abbiamo cercato di esporre il vero rischio della Brexit - scrivono - che è di esacerbare le conseguenze devastanti delle disuguaglianze, e siamo preoccupati dall'impatto che un 'no deal' avrebbe sulla salute pubblica di tutte e quattro le nazioni del Regno Unito".

Alcuni dei firmatari, tra cui la presidente della facoltà di Pubblica Sanità, Maggie Rae, sono gli autori di uno studio pubblicato pochi giorni fa sul British Medical Journal, secondo cui la Brexit e la conseguente recessione potrebbero far aumentare i casi di diverse malattie infettive.

"Le conseguenze più probabili - scrivono - includono un aumento dei suicidi, delle morti causate dall'alcol e di alcune malattie infettive, come tubercolosi e Hiv, soprattutto tra i gruppi più vulnerabili".

