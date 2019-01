Brexit: Abe incontra May, appoggio Giappone ad accordo

In attesa del verdetto del parlamento di Westminster, fra cinque giorni, l'accordo sulla Brexit raggiunto da Theresa May con Bruxelles riceve "il totale sostegno" del primo ministro giapponese Shinzo Abe.

"Davvero speriamo che una Brexit no deal sia evitata", ha detto Abe al riguardo in una conferenza stampa congiunta dopo aver incontrato la premier britannica a Downing Street. Una speranza che riflette quella degli investitori giapponesi, presenti in forze nel Regno, come di gran parte della City, preoccupata dalla prospettiva di uno stallo e di un'incertezza prolungata, oltre che di una ipotetica rottura traumatica sul fronte doganale e commerciale fra Londra e l'Ue.

A margine dell'incontro Abe ha ricordato i 150'000 posti di lavori creati da aziende nipponiche in Gran Bretagna e la necessità che il Regno mantenga le porte aperte verso il mercato europeo. Mentre May ha sottolineato le prospettive di ulteriore sviluppo dei rapporti con Tokyo, a cominciare da settori come quello della robotica e dell'elettronica avanzata.

