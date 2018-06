Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Airbus minaccia di abbandonare il Regno Unito, con la perdita di migliaia di posti di lavoro, se il Paese uscirà dall'Ue senza un accordo.

Il colosso aerospaziale europeo, che dà lavoro a 14'000 persone in 25 siti nel Regno Unito, ha pubblicato una "valutazione del rischio" sul suo sito in cui scrive che è pronto a "riesaminare i propri investimenti nel Regno, e la sua presenza di lungo periodo nel Paese", se la Gran Bretagna uscirà dal mercato unico e dall'unione doganale senza un accordo di transizione.

Nella valutazione di rischio pubblicata nel sito del colosso aeronautico europeo si legge che se Londra lasciasse "immediatamente e senza accordo di transizione sia il mercato unico sia l'unione doganale" al momento della Brexit - fissata per fine marzo 2019 -, vi sarebbero "gravi disagi e interruzioni alla produzione". In un tale scenario l'azienda dovrebbe "riconsiderare i suoi investimenti e la presenza a lungo termine" nel Regno.

In realtà un'intesa di massima fra Gran Bretagna e Ue per una fase di transizione destinata a mantenere lo status quo e a durare sino alla fine del 2020 è già sul tavolo dei negoziati di Bruxelles, anche se i vertici di Airbus hanno sostenuto in passato di considerarla troppo breve.

La valutazione pubblicata oggi fa peraltro riferimento a un divorzio 'no deal', alla conclusione del negoziato prevista per i mesi prossimi, in grado di far saltare anche l'intesa sulla transizione, come ha spiegato Tom Williams, chief operating officer di Airbus Commercial Aircraft, confermandone alla Bbc i contenuti.

Immediata la reazione del governo conservatore di Theresa May, che ha liquidato come irrealistica l'ipotesi del mancato accordo: "Dati i buoni progressi che stiamo continuando a fare nei negoziati, non ci aspettiamo che possa emergere uno scenario 'no deal'", ha detto un portavoce.

Allarmato invece il governo locale laburista del Galles, dove hanno sede diverso impianti Airbus, un cui portavoce ha definito il monito "estremamente preoccupante".

