Risulta già gremita la manifestazione di protesta contro la Brexit che è in corso a Londra, con migliaia di persone radunatesi presso la centralissima Park Lane e in marcia verso Parliament Square a Westminster da Hyde Park Corner.

Le bandiere azzurre con le stelle gialle dell'Ue la fanno da padrone tra la folla. Intanto Transport for London, l'ente responsabile per i mezzi pubblici nella capitale britannica, ha twittato un'immagine registrata poco dopo l'inizio del raduno a mezzogiorno ora locale, le 13 in Svizzera, in cui è visibile già un fiume di persone.

