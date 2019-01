Una Brexit senza accordo con l'Ue (no deal) rischia di creare problemi "significativi" anche all'approvvigionamento di prodotti alimentari nel Regno Unito.

A lanciare l'allarme è oggi una lettera aperta firmata dai vertici delle principali aziende di grande distribuzione e ristorazione rapida del paese.

"Siamo estremamente preoccupati per le conseguenze sui nostri clienti di una Brexit no deal", si legge nel testo, diffuso dai media britannici, firmato dalle aziende Sainsbury's, Asda, Marks & Spencer, Waitrose, The Co-op, Lidl, McDonald's e KFC.

Neuer Inhalt Horizontal Line