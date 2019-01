La Bank of America è la più grande banca commerciale degli Stati Uniti in termini di depositi e la più grande compagnia del suo tipo nel mondo.

Bank of America si prepara a spostare nelle prossime settimane circa 400 dipendenti fuori dalla Gran Bretagna.

In vista della scadenza di marzo per la Brexit, la banca intende iniziare trasferire una fetta del suo staff a Parigi e Francoforte a stretto giro in modo da essere pronta per il divorzio.

Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali dei 400 che saranno spostati a breve la maggior parte è destinata a Parigi.

