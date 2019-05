A causare la Brexit è stata in parte anche la "nostalgia del passato", che però non ha avuto alcuno scopo in politica: lo ha detto il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier, in un'intervista alla rivista americana New York Review of Books.

Secondo Barnier, dietro al voto del giugno 2016 ci sono cause "tipicamente britanniche" e una di queste era "la speranza di un ritorno ad una potente Gran Bretagna globale".

L'ex commissario Ue per il Mercato interno ed i servizi finanziari ha inoltre osservato che alcuni hanno votato per la Brexit poiché volevano "speculare liberamente", senza le restrizioni imposte dalle regole comunitarie. Altri, ha aggiunto, volevano uscire dall'Ue perchè si sentivano abbandonati e ritenevano che i servizi pubblici fossero in declino.

Riferendosi poi al clima anti-Ue che si respira in tutta Europa ha commentato: "La gente sul territorio si sente persa, abbandonata, sente che la loro identità culturale è in pericolo... dobbiamo rispettare queste identità locali".

Rispondendo alla domanda se Bruxelles può ancora convincere Londra a restare, il politico francese ha detto che probabilmente è troppo tardi, aggiungendo però che "non è troppo tardi per altri Paesi dove abbiamo esattamente gli stessi problemi, incluso il mio Paese".

