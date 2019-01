Quello attuale è "il solo trattato di divorzio possibile": lo dice il capo negoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier, intervistato oggi dal quotidiano Le Monde.

Nell'intervista, il francese esclude che l'Ue possa rinegoziare l'accordo concluso con la premier britannica Theresa May e bocciato dal Parlamento britannico, ma non la dichiarazione politica che l'accompagna. Sottolinea poi il rischio di un 'no deal' se a Londra non cambieranno le posizioni.

