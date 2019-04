Se domani fosse indetto in Gran Bretagna un nuovo referendum per lasciare l'Unione europea solo il 37% dei cittadini voterebbe per la Brexit

Se domani fosse indetto in Gran Bretagna un nuovo referendum per lasciare l'Unione europea solo il 37% dei cittadini voterebbe per la Brexit, il 45% per restare, mentre il 18% non saprebbe cosa fare.

I dati emergono dall'Eurobarometro pubblicato oggi dalla Commissione europea.

A votare per lasciare l'Ue, in caso di consultazione in altri Paesi, sarebbero anche il 24% dei cechi, il 21% degli austriaci, dei francesi e dei greci.

In Italia il 19% sceglierebbe di lasciare il progetto comunitario, contro il 49% che si esprimerebbe per restare, mentre il 32% (il numero più alto di tutta l'Ue) non saprebbe cosa fare.

