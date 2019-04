La premier britannica Theresa May e la cancelliera tedesca Angela Merkel al termine del loro incontro.

Si è concluso dopo circa un'ora e mezza l'incontro fra premier britannica Theresa May e la cancelliera tedesca Angela Merkel. May ha appena lasciato la sede della cancelleria a Berlino. Nessuna dichiarazione alla stampa.

Angela Merkel ha accompagnato la collega britannica fino alle auto in attesa presso la cancelleria, le due leader sono uscite dal palazzo ancora assorte in conversazione. Evidenti i saluti cordiali, con Merkel che ha poi salutato con la mano la premier britannica mentre questa era in auto.

Nulla è al momento trapelato sui colloqui durati circa 90 minuti, mentre May ha in agenda oggi alle 18.00 un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi.

Sky News cita il portavoce di Theresa May il quale ha sottolineato che gli incontri della premier britannica con Merkel e Macron hanno lo scopo di illustrare i motivi per cui Londra chiede un breve rinvio della Brexit per ratificare l'accordo sull'uscita.

Neuer Inhalt Horizontal Line