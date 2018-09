Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 settembre 2018 14.05 30 settembre 2018 - 14:05

E' già duello fra Theresa May e Boris Johnson nella giornata inaugurale, quella delle riunioni preparatorie, della conferenza annuale del Partito Conservatore di Birmingham. Un congresso dominato dai contrasti sulla Brexit.

Intervistata oggi dal Sunday Times e nel talk show domenicale Bbc di Andrew Marr, la premier britannica ha difeso la sua strategia negoziale per un accordo 'semi-soft' di divorzio dall'Ue, varata nella riunione di Chequers, come "l'unico piano sul tavolo per portare a casa" la Brexit.

E contrattaccando sia nei confronti di Bruxelles, sia delle critiche interne: quelle del Labour di Corbyn, che auspica intese ancor più morbide, come quelle dei falchi Tory di Johnson, che al contrario le intimano di ripiegare verso un mero trattato di libero scambio con i 27. Entrambi i fronti - è l'accusa di May - fanno "giochi politici" e calcoli di potere sul futuro del Regno Unito.

Pronta la controreplica dell'ex ministro degli Esteri, che sempre sul Times insiste: il piano di Chequers "è stato una follia" e l'atteggiamento di Theresa "è intollerabile".

Neuer Inhalt Horizontal Line