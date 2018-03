Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 febbraio 2018 13.30

Il Labour "rispetta il risultato del referendum" sulla Brexit, ma è favorevole a una "relazione su misura e negoziata con l'Ue per il futuro".

Lo ha detto a Coventry il leader laburista, Jeremy Corbyn, in un discorso in cui ha confermato la svolta a favore di una nuova unione doganale.

Corbyn ha detto che nella transizione la Gran Bretagna dovrà restare nell'unione doganale e nel mercato unico, "con le regole esistenti". Mentre per il dopo ha sottolineato la priorità dei rapporti commerciali con l'Ue rispetto a quelli con Paesi terzi.

Quanto al mercato unico, Corbyn ha invece invocato "una forte relazione" a divorzio sancito, ma non la permanenza del Regno al suo interno. Una relazione "senza tariffe" e basata sul rispetto di "diritti, standard e tutele" previste attualmente dalla normativa europea, sottolineando peraltro l'ambizione laburista di concordare "esenzioni" sulle direttive riguardanti la concorrenza nei servizi pubblici e contro la strategia delle privatizzazioni a tappeto.

Il Regno Unito non farà parte di "alcuna forma di unione doganale" con l'Ue dopo la Brexit, ha subito replicato il governo conservatore di Theresa May. Resta il 'no' pure a una permanenza nel mercato unico dopo la transizione, ha detto il portavoce di Downing Street, precisando che il governo si riunirà per confermare questa linea prima di un discorso annunciato da May per venerdì.

