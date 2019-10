KEYSTONE/AP House of Commons

Riforme radicali per cambiare "un sistema corrotto" orchestrato da "pochi privilegiati". Jeremy Corbyn anticipa tutti gli altri leader di partito britannici e presenta la piattaforma del Labour per le elezioni politiche anticipate del 12 dicembre.

Una piattaforma orientata decisamente a sinistra grazie alla quale il 70enne Corbyn, applaudito da molti giovani al Battersea Arts Centre, a sud di Londra, cerca di ritrovare lo spirito da comizio di due anni fa per rimontare il partito conservatore di Boris Johnson, favorito nei sondaggi.

Il numero uno laburista promette di negoziare sulla Brexit un accordo più soft con l'Ue e sottoporlo poi a un referendum bis confermativo con "l'opzione Remain".

Ma gioca le sue carte non tanto su questo tema, che divide il suo partito, quanto su economia e giustizia sociale. I voto "è un'occasione in una generazione per trasformare il nostro Paese", martella promettendo di volerlo "ricostruire" anche colpendo "evasori fiscali, redditieri immobiliari imbroglioni, cattivi manager e grandi inquinatori".

