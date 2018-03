Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

28 febbraio 2018 15.07

Il governo conservatore britannico è diviso e "nel caos" sulla Brexit. Lo ha affermato il leader laburista Jeremy Corbyn andando all'attacco di Theresa May nel question time di oggi.

Corbyn ha sollecitato la premier a rispondere "alle preoccupazioni del mondo del business" e a fare una proposta chiara sui confini irlandesi. Ma May si è limitata a rispondere che l'alternativa è seguire la sua linea o lasciare andare "il Paese alla deriva" mettendone a rischio l'integrità, mentre non ha raccolto il suggerimento laburista di puntare a un nuovo accordo di unione doganale post Brexit con Bruxelles che allinei tutto il Regno, Irlanda del Nord inclusa, alle norme Ue.

Corbyn ha allora insistito ironizzando sulla debolezza della premier che a suo dire continua a fare solo "discorsi da dopo cena" sulla Brexit e non ha neppure deciso "a quali dei suoi ministri allinearsi". Polemiche e mormorii sono poi esplosi contro Boris Johnson, che secondo una lettera svelata da SkyNews non esclude la reintroduzione di un confine irlandese "hard", ma che s'è allontanato prima di rispondere in aula.

