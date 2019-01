Il leader del partito laburista Jeremy Corbyn ha confermato nel suo intervento ai Comuni che il Labour voterà contro l'accordo di Theresa May sulla Brexit.

"Voteremo contro l'accordo perché è un cattivo accordo per questo Paese", ha detto Corbyn, aggiungendo che anche molti parlamentari Tory lo bocceranno.

A suo avviso, May ha gestito la Brexit come un affare interno "al Partito conservatore", non come una questione che riguarda "il Paese", ma "ha fallito" e oggi non ha neppure il sostegno di tutto il gruppo del suo partito.

Corbyn ha anche indicato la strada di "elezioni anticipate" come la migliore opzione in caso di bocciatura dell'intesa. Il leader laburista si è detto convinto che l'opzione di riaprire il negoziato con l'Ue "non debba essere esclusa".

