Il tribunale scozzese giudica "illegale" la sospensione del parlamento da parte del Primo Ministro Boris Johnson. Lo scrive la BBC.

Secondo l'Alta corte d'appello della Scozia, la scelta di Johnson è stata motivata dall'"obiettivo improprio di ostacolare il parlamento". La decisione rovescia un verdetto precedente dell'Alta corte di Edimburgo favorevole al governo.

La sentenza odierna tuttavia non incide per ora sulla sospensione del Parlamento, che è scattata ieri. La corte non ha infatti dato indicazioni di cancellare la sospensione prima dell'udienza della Corte Suprema britannica che si terrà martedì 17 settembre su un ricorso parallelo.

