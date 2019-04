Una legge 'anti no deal' concepita per cercare di obbligare il governo di Theresa May a chiedere all'Ue un'estensione del rinvio della Brexit oltre il 12 aprile se - come appare sempre più probabile - Londra non fosse in grado di approvare un accordo qualsiasi.

È la proposta lanciata oggi da un gruppo trasversale di deputati guidati dalla laburista Yvette Cooper e dal Tory moderato Oliver Letwin, con l'obiettivo di farla dibattere già domani alla Camera dei Comuni.

Un'iniziativa dall'incerta efficacia - tanto più che il no deal resta l'epilogo di default in mancanza d'accordo ratificato e Bruxelles ha già fatto sapere di condizionare uno slittamento lungo a una svolta politica sostenuta da una qualche maggioranza al momento inesistente - ma che i promotori difendono almeno come tentativo da ultima spiaggia.

"Capiamo che è difficile, ma val la pena tentare", ha detto Letwin. "Qualunque cosa accada nei prossimi giorni, il Regno Unito ha bisogno di un'estensione oltre il 12 aprile se vogliamo evitare i danni e il caos del no deal", gli ha fatto eco la Cooper.

