Cambio della guardia nel ruolo di sherpa di Downing Street e responsabile britannico dei negoziati tecnici sulla Brexit con l'Ue.

Boris Johnson ha scelto un fedelissimo, l'ex diplomatico David Frost, per sostituire Olly Robbins, inviso ai brexiteer ultrà, che finora aveva ricoperto lo stesso incarico sotto la leadership di Theresa May.

Frost, 54 anni, è stato in passato fra l'altro ambasciatore in Danimarca e direttore generale al Foreign Office.

In seguito, lasciata la carriera diplomatica, ha avuto incarichi nel mondo economico. Era tornato al dicastero degli Esteri fra il 2016 e il 2018, quando ne è stato titolare Johnson, come consigliere personale del ministro e capo del dipartimento Europa. Ma ne era uscito di nuovo contemporaneamente alle dimissioni dell'uomo destinato a diventare ore premier, ricoprendo negli ultimi mesi il ruolo di amministratore delegato della London Chamber of Commerce and Industry. Come Johnson, anche lui ha studiato a Oxford.

