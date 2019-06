Il leader del Brexit Party, Nigel Farage, ha compiuto una visita a sorpresa a Downing Street per consegnare una lettera in cui formalizza la richiesta al governo di coinvolgere il suo partito nei negoziati per l'uscita dall'Ue.

Intervistato dinanzi al numero 10, Farage ha ribadito di essere a favore di una Brexit senz'accordo (no deal), dicendosi convinto che intese commerciali potranno favorevoli potranno essere trovare ex post.

Neuer Inhalt Horizontal Line