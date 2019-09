Primo spiraglio di Nigel Farage alla possibilità di accordi di desistenza fra il suo Brexit Party e il Partito Conservatore di Boris Johnson in vista di future elezioni politiche anticipate in Gran Bretagna.

Un accordo che il cancelliere dello Scacchiere, Sajid Javid, ha detto ieri di non ritenere necessario per la causa Tory, ma che secondo alcuni analisti potrebbe rivelarsi decisivo - con i meccanismi del sistema uninominale maggioritario britannico - rispetto alle speranze della formazione di Johnson di garantirsi una maggioranza assoluta di seggi nella prossima Camera dei Comuni.

Intervistato oggi da Itv, Farage si è impegnato infatti a non avere candidati in quei collegi in cui i Conservatori presenteranno figure della corrente ultra euroscettica dello European Research Group - Erg, che fa capo fra l'altro ai ministri Dominic Raab e Jacob Rees-Mogg - o comunque "impegnate a non votare mai in favore di un nuovo trattato con l'Ue". In sostanza, ovunque Johnson metterà in pista personalità apertamente favorevoli a una Brexit no deal.

