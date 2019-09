È un no la prima risposta di Downing Street, rimbalzata oggi a uso e consumo dei media, all'offerta rivolta da Nigel Farage a Boris Johnson per un patto elettorale in vista del voto in Gran Bretagna fra il suo Brexit Party e il Partito Conservatore del premier.

Lo riporta la Bbc. La proposta di Farage era quella di un'alleanza, o se non altro d'un accordo di desistenza, mirata a "distruggere" nelle urne "il Labour di Jeremy Corbyn". Stando allo storico leader euroscettico, l'intesa avrebbe dovuto portare all'individuazione di 80-90 collegi nei quali evitare di farsi concorrenza: con candidature alternate di pretendenti Tory o del Brexit Party. E soprattutto far leva su un comune impegno per "il no deal".

"Insieme diverremo inarrestabili", ha profetizzato Farage, citato da un paio di tabloid e unito a Boris Johnson se non altro dalla comune simpatia del presidente degli Usa Donald Trump. Una fonte dello staff di Johnson ha tuttavia risposto per ora picche. Mentre un anonimo dirigente Tory ha tagliato corto: "Farage non è una persona adeguata, non deve neppure avvicinarsi al governo. Mai".

