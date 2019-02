Anche dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE, Svizzera e Gran Bretagna garantiranno ai loro cittadini i diritti odierni.

Il segretario di Stato elvetico Mario Gattiker e il suo omologo britannico Christopher Heaton-Harris hanno firmato oggi a Berna un accordo in tal senso.

La firma odierna si inserisce nel quadro della strategia "Mind The Gap" del Consiglio federale che si prefigge di mantenere ed eventualmente estendere i diritti e gli obblighi vigenti con il Regno Unito anche dopo la Brexit.

Grazie all'intesa sottoscritta oggi, i cittadini elvetici e britannici (circa 80'000) conserveranno i diritti acquisiti in base all'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC).

L'accordo si applica alle persone che soggiornano nell'altro Stato in virtù dell'ALC e i diritti conferiti saranno validi a titolo permanente, precisa la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in in una nota odierna. Esso consentirà anche il proseguimento dei servizi forniti da imprese e indipendenti con sede nella Confederazione o nel Regno Unito.

Oltre al diritto di soggiorno, l'intesa disciplina anche i diritti alle prestazioni delle assicurazioni sociali nonché il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Come detto, la firma odierna rappresenta un ulteriore passo nella strategia "Mind The Gap" del Consiglio federale. In questo contesto la Svizzera ha già siglato con il Regno Unito quattro accordi bilaterali sul commercio, il trasporto stradale, le assicurazioni e il trasporto aereo.

Neuer Inhalt Horizontal Line