Torna in piazza il popolo anti Brexit a Londra, con una fiumana di persone in marcia nel cuore della capitale britannica per la People's Vote March.

Si tratta della terza grande manifestazione di massa organizzata in questi mesi per invocare un secondo referendum sull'uscita dall'Ue.

Il raduno, assecondato da una giornata di cielo sereno, appare colorato, fra slogan, cartelli, bandiere britanniche e dell'Ue e vessilli di partito.

Gente di ogni età e d'estrazione varia si è radunata a Park Lane, vicino ad Hyde Park, per poi muoversi in corteo verso Parliament Square, dove l'evento si concluderà di fronte a Westminster in contemporanea con l'incerto dibattito in corso alla Camera dei Comuni sull'accordo raggiunto dal premier conservatore Boris Johnson con Bruxelles per completare il divorzio del Regno dall'Ue il 31 ottobre.

Sono previsti in conclusioni comizi di diversi esponenti politici pro Remain: laburisti, liberaldemocratici, indipendentisti scozzesi, centristi e dissidenti Tory.

