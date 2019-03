I 27 leader Ue concederanno un'estensione tecnica di breve durata al regno Unito, solo se la settimana prossima ci sarà un voto positivo sull'Accordo per la Brexit, a Westminster.

Domani al vertice, i 27 non prenderanno decisioni formali, ma si metteranno d'accordo su come procedere, in modo indicativo, nel caso di un voto positivo sull'intesa, ai Comuni. In quel caso un'estensione tecnica, necessaria per i tempi di ratifica, potrebbe essere concessa anche con procedura scritta. Si apprende da più fonti diplomatiche europee.

Una proroga tecnica breve non dovrebbe andare oltre il 23 maggio per motivi giuridici legati alle elezioni europee, spiegano le fonti diplomatiche europee, e di preferenza dovrebbe terminare molto prima di quella data.

Tuttavia è chiaro che se si tratta di concedere tempi tecnici per le ratifiche, dopo il voto positivo di Westminster, è possibile utilizzare la finestra fino al 30 giugno, e cioè, prima dell'insediamento del nuovo Parlamento europeo, per chiudere il percorso.

