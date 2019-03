La premier Theresa May potrebe dimettersi.

Tornano a salire le quotazioni di un terzo tentativo di voto di ratifica alla Camera dei Comuni britannica dell'accordo sulla Brexit raggiunto a novembre dalla premier Theresa May con Bruxelles.

Lo accredita la Bbc, a conclusione della riunione di governo ad hoc tenutasi oggi a Downing Street.

La premier dovrebbe tenere più tardi a Westminster un discorso interlocutorio, che sarà seguito da un ennesimo dibattito e poi, in serata, dal voto su alcuni emendamenti che mirano a sottrarre di fatto il controllo dell'iter verso la Brexit all'esecutivo per consentire alla stessa Camera di presentare e votare mercoledì piani alternativi a quello della May.

Il Consiglio dei Ministri, secondo la Bbc, appare tuttavia adesso "più positivo" sulla possibilità di riproporre l'accordo, anche se non ha ancora preso una decisione "conclusiva" su quando eventualmente farlo: se prima o dopo le votazioni indicative della Camera sui vari piani B.

La stessa May nei giorni scorsi ha chiarito di voler ritentare la strada d'una ratifica del suo accordo solo se riterrà di avere stavolta un "sostegno sufficiente".

Neuer Inhalt Horizontal Line