Questo contenuto è stato pubblicato il 10 luglio 2018 11.21 10 luglio 2018 - 11:21

"Un grande accordo per la Brexit, ora o mai più". È questo l'obiettivo del rattoppato governo britannico secondo Jeremy Hunt, il nuovo ministro degli esteri di Londra.

Hunt è stato promosso ieri da ministro della Sanità a ministro degli Esteri nel rimpasto innescato dalla bufera delle dimissioni del precedente capo della diplomazia Boris Johnson e del ministro per la Brexit David Davis, in polemica contro la linea negoziale più soft con Bruxelles indicata nei giorni scorsi dalla premier Theresa May.

Hunt - considerato molto meno indocile verso la May rispetto a Johnson - ha esordito con una dichiarazione di fedeltà via Twitter alla May. "Sono onorato - ha scritto - di essere stato nominato ministro degli Esteri in questo momento critico per la storia del nostro Paese. È tempo di sostenere il nostro Primo Ministro per ottenere un grande accordo per la Brexit: ora o mai più".

