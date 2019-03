No all'accordo di Theresa May sulla Brexit in mancanza di rassicurazioni di Bruxelles sul controverso backstop irlandese e no ad un rinvio della data d'uscita del Regno Unito rispetto alla scadenza del 29 marzo.

È il messaggio dell'ala più oltranzista e indocile dei brexiteer della maggioranza di governo britannica, che tornano in trincea a due giorni dal secondo tentativo di ratifica ai Comuni, martedì 12, del testo di divorzio patrocinato dalla premier.

Un rinvio - destinato a essere messo ai voti in Parlamento in caso di una nuova bocciatura del suo piano - "sarebbe una calamità politica", un tradimento "della fiducia" dell'elettorato e un fattore di ulteriore incertezza per il business, scrivono sul Sunday Telegraph l'ex viceministro Steve Baker, super falco del gruppo Tory, e Nigel Dodds, capogruppo degli alleati unionisti nordirlandesi del Dup, invocando piuttosto un 'no deal'.

I ministri di Esteri e Istruzione, Jeremy Hunt e Damian Hinds, replicano di non considerare "inevitabile" una sconfitta martedì, ma avvertono anche - come già la premier - che un nuovo no alla ratifica potrebbe essere "devastante" e dare una mano a "coloro che vogliono fermare la Brexit".

Intanto si torna a vociferare d'ipotetiche dimissioni della May. E anche della possibilità che sia lei stessa a offrire una data per la propria uscita di scena, in cambio di un sì all'accordo: baratto che alcuni brexiteer potrebbero accogliere favorevolmente, ma a cui altri hanno peraltro già detto di non essere interessati.

