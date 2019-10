L'Irlanda del Nord resta allineata ad una serie limitata di regole Ue, in particolare: le procedure per le merci saranno eseguite all'ingresso dell'Irlanda del Nord e non in tutta l'isola.

E le autorità del Regno Unito saranno incaricate di applicare il codice doganale dell'Ue nell'Irlanda del Nord. Lo ha spiegato il capo negoziatore della Ue Michel Barnier.

Rispetto al vecchio testo di accordo sulla Brexit, nella nuova intesa è stata riaperto il protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord, inserendo "soluzioni legalmente operative" per evitare barriere fisiche alle frontiere, proteggere la pace e la stabilità, garantendo il Mercato unico. La soluzione trovata, secondo quanto spiegato dal capo negoziatore della Ue Michel Barnier, poggia su tre altri punti, oltre a quello citato sul regime doganale.

L'Irlanda del Nord resta nel territorio doganale del Regno Unito e quindi beneficerà della futura politica commerciale del Regno Unito, ma resterà anche un punto di ingresso nel mercato interno Ue. Perciò la soluzione è che le autorità del Regno Unito possono applicare i propri dazi sui prodotti provenienti dai Paesi Terzi, fino a quando queste merci non rischiano di entrare nel nostro mercato interno, altrimenti, in quel caso, il Regno Unito applicherà i dazi dell'Ue.

Per quanto riguarda l'Iva, sono stati raggiunti i due obiettivi di mantenere l'integrità del mercato unico e soddisfare i legittimi desideri del Regno Unito.

Sul tema del "consenso", dopo 4 anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il parlamento dell'Irlanda del Nord deciderà, a maggioranza semplice, se continuare ad applicare le regole Ue o meno.

