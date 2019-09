"Ovviamente il governo obbedirà alla legge" per quanto riguarda la Brexit.

Lo ha detto il cancelliere dello Scacchiere, Sajid Javid, intervistato all'Andrew Marr show della Bbc, dopo che il premier britannico Boris Johnson aveva paventato l'ipotesi di ignorare la legge che impone una proroga dell'uscita dall'Ue in caso di un mancato accordo ('no deal') con Bruxelles.

"Il primo ministro cercherà un accordo ma non cercherà assolutamente un'estensione", ha tuttavia aggiunto Javid ribadendo la volontà di uscire il 31 ottobre.

"Non cambieremo la nostra politica - ha detto -. Saremo coerenti e non infrangeremo la legge ma bisognerà aspettare e vedere come lo faremo. Obbediremo a tutte le leggi, ma bisognerà attendere cosa succederà" al vertice Ue del 17-18 ottobre. In ogni caso, ha concluso il responsabile del Tesoro, Johnson non si dimetterà.

