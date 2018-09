Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 settembre 2018 9.56 28 settembre 2018 - 09:56

Il piano dei Chequers varato da Theresa May per una Brexit soft rappresenta "un'umiliazione morale e intellettuale" per la Gran Bretagna e va abbandonato a favore di una nuova strategia che miri a un accordo di divorzio più snello, di tipo solo commerciale.

Boris Johnson lancia la sua sfida alla premier a due giorni dal via della conferenza annuale Tory, il congresso del partito di governo, annunciata come l'avvio di un'ulteriore battaglia interna se non già come una resa dei conti.

In un articolo pubblicato in apertura dal Daily Telegraph, l'ex ministro degli Esteri 'brexiteer' denuncia "il fallimento collettivo del governo" nei negoziati con Bruxelles e "il collasso della volontà dell'establishment di dar corso alla volontà popolare" espressa nel referendum del 2016. E propone "un piano diverso per la Brexit".

Il piano Johnson - subito appoggiato dallo zoccolo duro dei deputati conservatori più euroscettici - viene denominato "super Canada" e punta in sostanza a negoziare un mero trattato di libero scambio con i 27, sia pur rafforzato, sul modello di quello già in vigore fra l'Ue e Ottawa. Ma con "zero dazi" reciproci e la minaccia esplicita di Londra di non pagare il conto di divorzio da 39 miliardi di sterline già concordato nei mesi scorsi in caso di rifiuto.

