Questo contenuto è stato pubblicato il 2 ottobre 2018 14.54 02 ottobre 2018 - 14:54

Il piano varato nella riunione di Chequers dalla premier Theresa May per un accordo con l'Ue sulla Brexit "non è ciò per cui abbiamo votato", non rispetta "la democrazia". Così Boris Johnson al congresso Tory di Birmingham.

Si tratta di un piano che "non ci restituisce il controllo" dei confini, dei soldi e delle leggi, come era stato promesso, ma che ci costringe a "cedere il controllo" a Bruxelles anche uscendo dall'Ue, ha rincarato l'ex ministro degli Esteri suscitando un lungo applauso dalla platea del Partito Conservatore.

