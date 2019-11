Johnson mentre esce da Downing Street per recarsi a Buckingham Palace.

Visita di cortesia alla regina Elisabetta del primo ministro conservatore Boris Johnson, ricevuto stamattina a Buckingham Palace per informare la sovrana dell'avvenuto scioglimento della Camera dei Comuni, formalizzato poche ore prima.

Il tutto in vista delle elezioni anticipate britanniche, già fissate per il 12 dicembre. Johnson ha fatto l'inchino di rito di fronte a Sua Maestà e si è poi intrattenuto con lei per alcuni minuti prima dell'evento pubblico che più tardi lo vedrà protagonista della presentazione della piattaforma Tory.

Con la chiusura della Camera elettiva di Westminster, i cui 650 seggi sono stati dichiarati secondo prassi tutti vacanti, la campagna elettorale - in corso di fatto da alcuni giorni - è entrata oggi nella sua fase ufficiale di cinque settimane garantite dalla legge nel Regno Unito, prima delle convocazione delle urne e del voto.

