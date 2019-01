Un appello a scegliere la strada dell'unità, del dialogo e del superamento delle divisioni, come valori guida consigliabili a tutti. A lanciarlo è la regina Elisabett.

Sebbene le sue parole evitino con cura riferimenti diretti alla Brexit o il minimo strappo alla rigorosa neutralità politica della monarchia, i media britannici ne notano unanimi la tempistica: nel pieno dello dello scontro in atto nel Paese e nel Parlamento sulle prospettive del divorzio di Londra dall'Ue.

"Mentre cerchiamo nuove risposte per l'età moderna - ha detto la sovrana a un evento per i 100 anni del Sandringham Women's Institute - io per quanto mi riguarda preferisco le ricette sperimentate: parlar bene gli uni degli altri, rispettare i punti di vista diversi, venirsi incontro per individuare il terreno comune, mai perdere di vista il quadro più generale". Un approccio "senza tempo che raccomando a tutti", ha insistito.

Per il Times non ci sono dubbi: a pochi giorni dal nuovo voto ai Comuni sul 'piano B' di Theresa May, la regina ha voluto fra le righe invocare "la fine della faida sulla Brexit".

