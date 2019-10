L'opposizione britannica vuole portare il premier Boris Johnson in tribunale per le due lettere inviate all'UE su una proroga della Brexit.

L'opposizione britannica vuole portare il premier Boris Johnson in tribunale per le due lettere inviate all'UE su una proroga della Brexit: la prima non firmata per chiederla in base alla legge anti-no deal, la seconda per argomentare la contrarietà del governo.

I ministri ombra laburisti Keir Stramer e John McDonnell hanno bollato la manovra come "infantile" ed evocato un possibile "oltraggio alla corte" (oltre che al Parlamento) del premier Tory, che dinanzi a un giudice scozzese s'era impegnato a rispettare il Benn Act (la legge anti-no deal) senza minarne i fini.

Sulla stessa lunghezza d'onda Ian Blackford, capogruppo degli indipendentisti scozzesi dell'SNP a Westminster, secondo il quale l'invio di una lettera non firmata mina "la dignità dell'ufficio del primo ministro" e il comportamento di Johnson "sarà materia per i tribunali".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR ! Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR !