Il Partito laburista ha sciolto le riserve e annuncia il suo sostegno a un nuovo referendum sulla Brexit.

Il leader Jeremy Corbyn, anticipano i media britannici, nel corso di una riunione con i deputati del partito annuncerà che il Labour sosterrà o presenterà un emendamento a favore di una nuova consultazione popolare per "evitare che una Brexit dannosa a guida conservatrice venga imposta al Paese".

Il leader laburista ha preannunciato un primo emendamento in cui il maggior partito d'opposizione chiederà sostegno al proprio piano alternativo per una Brexit più soft che lasci l'intero Regno Unito nell'unione doganale e garantisca "un allineamento ravvicinato al mercato unico", la partecipazione britannica a diverse agenzie e agli accordi di sicurezza collettiva.

Ha inoltre formalizzato l'appoggio a un secondo emendamento - promosso trasversalmente dalla deputata laburista Yvette Cooper e dal ribelle conservatore pro Remain Oliver Letwin - che se approvato imporrebbe alla May di chiedere un rinvio della Brexit rispetto alla data prevista del 29 marzo ove l'unica alternativa fosse il no deal. E infine ha assicurato il sostegno a un terzo emendamento favorevole "un nuovo voto pubblico sulla Brexit" di fronte al rischio di un divorzio hard.

"In un modo o nell'altro - le parole di Corbyn - faremo tutto quanto in nostro potere per evitare un no deal o una devastante Brexit Tory basata sull'accordo di Theresa May già bocciato a valanga" una prima volta dalla Camera dei Comuni.

Neuer Inhalt Horizontal Line